Культура

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал
РИА Новости
вчера в 21:29

Бывший участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал проекта.
РИА Новостивчера в 21:29
с чего всё началось

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».
Телеканал 360°вчера в 09:18

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Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

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Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

РИА Новостивчера в 21:29

Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром

Народные новостивчера в 15:53

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за участие в финале шоу

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Бывший участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу. «За попадание в финал — полмиллиона»

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«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

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