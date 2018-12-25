Футбол

Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому»
REGNUM
00:38

По информации издания, основным кандидатом на пост главного тренера «Ромы» является Паулу Соуза, ранее работавший в «Лестер Сити», «Базеле» и «Фиорентине». Пануччи также рассматривается как один из кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо.
REGNUM00:38

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Бывший тренер сборной России может возглавить «Рому»

Sport24.ruвчера в 11:45
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А, занимая среди действующих футболистов первое место во время своей карьеры. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд...
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Кристиан Пануччи
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. В настоящее время является главным тренером сборной Албании.
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