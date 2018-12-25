Футбол
Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому»
Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому»REGNUM00:38
По информации издания, основным кандидатом на пост главного тренера «Ромы» является Паулу Соуза, ранее работавший в «Лестер Сити», «Базеле» и «Фиорентине». Пануччи также рассматривается как один из кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо.
REGNUM00:38
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Футбол
Пепе и Д. Суарес могут стать одноклубниками Головина
Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в услугах защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды.
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Обновлено в 00:58
Футбол
Сильва вернулся к тренировкам в общей группе
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Черчесов: мы никогда никого не просим натурализовать игроков
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал натурализацию игроков, передает "Спорт-Экспресс".
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Защитник «Лилля» не считает лидерство «ПСЖ» в Лиге 1 справедливым
Защитник "Лилля" Жозе Фонти прокомментировал лидерство "Пари Сен-Жермена" в чемпионате Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
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Обновлено вчера в 23:02
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Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:14
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Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 15:34
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Хавбек «Авангарда» Акбашев поедет с «Рубином» на первый сбор
Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор.
Обновлено вчера в 09:11
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Футбол – игра для всех. «Барселона» это доказывает
"Барселона" опубликовала на сайте видео, которое посвящено игре в футбол для детей с разными возможностями.
Обновлено вчера в 15:33
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Сульшер: «Атакующий футбол заложен в природу „Манчестер Юнайтед“»
Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов" 19 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 15:28
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Заа в случае перехода в китайский «Далянь» заработает за 4 года 44 млн фунтов
Китайский клуб предлагает 26-летнему игроку сборной Кот-д’Ивуара 4-летний контракт с окладом 11 миллионов фунтов в год после уплаты налогов.
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