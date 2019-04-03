Футбол
Экс-тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург»Газета.Ru вчера в 22:01
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий "Вольфсбург", сообщает Bild. По информации издания, специалист может сменить на посту наставника немецкого клуба Бруно Лаббадиа, который решил покинуть стан команды уже летом 2019 года.
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