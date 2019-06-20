Футбол

Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о ГлушаковеГазета.Ru 14:44

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Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Красно-белые расторгли контракт с футболистом 19 июня.
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Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове

Газета.Ru14:44

Экс-тренер «Спартака» Д’Урбано: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Sport24.ru09:07

Д’Урбано: я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю

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Экс-тренер «Спартака»: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Матч ТВ09:29

Экс-тренер «Спартака»: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Sportbox.RU09:29
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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