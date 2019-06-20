Футбол

Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о ГлушаковеГазета.Ru 14:44

Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Красно-белые расторгли контракт с футболистом 19 июня.
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Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове

Газета.Ru14:44

Экс-тренер «Спартака» Д’Урбано: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Sport24.ru09:07

Экс-тренер «Спартака»: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Матч ТВ09:29

Д’Урбано: я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю

Чемпионат10:06

Экс-тренер «Спартака»: «Я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю»

Sportbox.RU09:29

Что хорошего для «Спартака» сделал Глушаков

Евро-футбол.ру06:51
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Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Происшествия

ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.
Обновлено в 13:34
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин ответил на вопрос о ядерной войне словами римского историка

Школьник заподозрил, что граждан готовят к войне. Путин решил ответить на вопрос подростка словами древнеримского историка Корнелия Иепота.
Обновлено в 08:58
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Певец Шура рассказал о наркозависимости среди российских поп-звезд

Обновлено в 12:16
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика

Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест

Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Происшествия

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Игры

В Dota Underlords добавят ротацию героев

Обновлено в 15:52
Авто

Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Кино

Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя

Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Общество

Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга

Напомним, что писательские дачные домики в Комарово, в которых отдыхали и творили Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Виталий Бианки, а также знаменитая «будка» Анны Ахматовой, как она сама называла дачу, были в пользовании Союза Писателей Петербурга, но находились в федеральной собственности.
Обновлено в 07:30
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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