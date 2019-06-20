Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о ГлушаковеГазета.Ru 14:44

Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Красно-белые расторгли контракт с футболистом 19 июня.

Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове

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