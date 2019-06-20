Футбол
Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о ГлушаковеГазета.Ru 14:44
Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Красно-белые расторгли контракт с футболистом 19 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Происшествия
ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья
Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.
Обновлено в 13:34
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин ответил на вопрос о ядерной войне словами римского историка
Школьник заподозрил, что граждан готовят к войне. Путин решил ответить на вопрос подростка словами древнеримского историка Корнелия Иепота.
Обновлено в 08:58
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика
Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест
Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Игры
В Dota Underlords добавят ротацию героев
Обновлено в 15:52
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Общество
Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга
Напомним, что писательские дачные домики в Комарово, в которых отдыхали и творили Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Виталий Бианки, а также знаменитая «будка» Анны Ахматовой, как она сама называла дачу, были в пользовании Союза Писателей Петербурга, но находились в федеральной собственности.
Обновлено в 07:30