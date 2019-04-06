Футбол
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Милан»Нева Спорт 13:10
Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист может возглавить «Милан», так как его кандидатуру рассматривает исполнительный директор клуба Иван Газидис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Поданы документы на сооружение третьего блока АЭС «Аккую»
Пакет документов для получения лицензии на сооружение третьего энергоблока был подан в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК).
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Космос
ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля
Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб "Атлетико" определился с заявкой на центральный матч 31-го тура Ла Лиги против "Барселоны".
Обновлено в 04:37
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Космос
В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли
В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов.
Обновлено в 01:08
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
США расширяют военное присутствие НАТО, чтобы «чужими руками» напасть на Россию
Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.
Обновлено в 10:18
Транспорт
В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро
В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55