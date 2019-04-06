Футбол

Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Милан»Нева Спорт 13:10

Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист может возглавить «Милан», так как его кандидатуру рассматривает исполнительный директор клуба Иван Газидис.
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В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренера

Sport24.ru09:13

Эмери может возглавить «Милан»

Спорт-Экспресс08:14

Эмери может возглавить «Милан»

Евро-футбол.ру08:42

Эмери может возглавить «Милан»

Матч ТВ08:34

Эмери может возглавить «Милан»

Sportbox.RU08:34

Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

Soccer.ru08:46

Эмери – кандидат на пост главного тренера «Милана»

Бомбардир.ру08:20
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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