Футбол
Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лигеSport24.ru 07:19
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport. В рамках проекта будет организован именной международный турнир по FIFA 19 — Carrera Championship — с финалом в Москве.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Генерал Реймонд: Америка теряет оперативное преимущество в космосе
Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются.
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Обновлено в 07:07
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Единоборства
UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье
В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Обновлено в 12:51
Политика
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Обновлено в 11:22
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Авто
В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения
Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
Обновлено в 12:24
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Футбол
США и Южная Корея вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира
В Польше продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии
Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет.
Обновлено в 09:44
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Япония прекратила поиски истребителя F-35
Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04