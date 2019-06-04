Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лигеSport24.ru 07:19

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport. В рамках проекта будет организован именной международный турнир по FIFA 19 — Carrera Championship — с финалом в Москве.
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Бывший тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

ТАСС14:02

Каррера ушел в киберспорт

Газета.Ru11:54

Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге

Спорт-Экспрессвчера в 14:42

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

Sport24.ru07:19

Каррера после ухода из «Спартака» организовал собственный турнир

Матч ТВ06:37

Каррера присоединился к проекту Virtual Pro League

Metaratings06:48

Экс-тренер ФК «Спартак» проведёт турнир Carrera Championship по киберфутболу

Чемпионат09:13
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Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
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Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
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Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Обновлено в 12:36
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Пушков прокомментировал слова Зеленского о том, что он лучше Порошенко

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Происшествия

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«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Футбол

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

Обновлено в 12:33
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UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье

В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Обновлено в 12:51
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Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Обновлено в 11:22
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
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Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Авто

В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
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Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

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Обновлено в 07:51
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В Польше продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
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Происшествия

Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии

Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет.
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Обновлено 02 июня в 10:30
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

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Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

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Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Япония прекратила поиски истребителя F-35

Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
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Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Москве

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Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
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Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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