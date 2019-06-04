Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лигеSport24.ru 07:19

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport. В рамках проекта будет организован именной международный турнир по FIFA 19 — Carrera Championship — с финалом в Москве.
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Бывший тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

ТАСС14:02

Каррера ушел в киберспорт

Газета.Ru11:54

Каррера присоединился к проекту Virtual Pro League

Metaratings06:48

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

Sport24.ru07:19

Каррера после ухода из «Спартака» организовал собственный турнир

Матч ТВ06:37

Экс-тренер ФК «Спартак» проведёт турнир Carrera Championship по киберфутболу

Чемпионат09:13

Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге

Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Футбол

В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренером

Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Обновлено в 13:15
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Apple показала новый Mac Pro и темную тему для iOS 13

В новой версии Mac Pro компания отошла от дизайна предыдущего поколения, тогда компьютер был собран в цилиндрическом корпусе.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно.
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Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Футбол

Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в мае

Обновлено в 07:36
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Единоборства

Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Обновлено в 15:35
Здоровье

Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени

Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Обновлено в 15:12
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Авто

Завтра начнутся официальные продажи Haval F7

Обновлено в 06:55
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Авто

Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга для батарейных автомобилей.
Обновлено в 03:50
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Политика

Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Политика

Трамп нарушил протокол во время банкета в Букингемском дворце

Банкет открылся речью королевы Елизаветы II: в ней она вспомнила о своем первом официальном визите в США, куда ее пригласил президент Дуайт Эйзенхауэр, и напомнила собравшимся о тесных связях между США и Великобританией.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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