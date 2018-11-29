Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт
Газета.Ru
01:31

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера анонсировал запуск собственного сайта, передает "Советский спорт". В своем инстаграме итальянский специалист разместил скриншот будущего сайта, написав, что он "скоро будет готов".
Газета.Ru01:31

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Каррера анонсировал, что его личный сайт почти готов

Спорт-Экспресс02:51

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Советский спорт01:41

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Газета.Ru01:31

Каррера откроет свой сайт

Sportbox.RU01:27

Каррера откроет свой сайт

Матч ТВ01:27

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Sport24.ru01:18

Каррера откроет свой сайт

Чемпионат00:46
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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