Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»Евро-футбол.ру 14:51

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус". 60-летний наставник провел противоречивый сезон на "Стэмфорд Бридж", завершив его победой в Лиге Европы.

Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

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