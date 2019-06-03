Футбол

Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»Евро-футбол.ру 14:51

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус". 60-летний наставник провел противоречивый сезон на "Стэмфорд Бридж", завершив его победой в Лиге Европы.
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«Челси» нашел замену наставнику Сарри

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Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

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Sport24.ru09:47

Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси» в случае ухода Сарри

РИА Новости10:15

«Челси» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Рубина» Грасии на замену Сарри

Sports.ru08:35
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