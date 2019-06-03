Футбол

Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 14:51

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус". 60-летний наставник провел противоречивый сезон на "Стэмфорд Бридж", завершив его победой в Лиге Европы.
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СМИ: Лэмпард может заменить Сарри на посту главного тренера «Челси»

Матч ТВвчера в 11:58

Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси» в случае ухода Сарри

РИА Новостивчера в 10:15

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Sport24.ruвчера в 09:47

Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

Советский спортвчера в 09:57

СМИ: бывший тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 09:37

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Нева Спортвчера в 09:00

ESPN: Хави Грасия может возглавить «Челси» в случае ухода Сарри

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:47
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Общество

Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе

Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
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Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

Ранее «Азино» шло с большим отрывом от своих конкурентов, но в январе марте доля в общих показах рекламы сократилась с 6,7 % до 0,3 %, сообщает РБК.Запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 раньше прекрасно себя чувствовало на сайтах, распространяющий пиратский контент.
Обновлено в 01:36
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Общество

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 02 июня в 21:01
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
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Здоровье

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В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Тарасов встретился с дочерью от первого брака

В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
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Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla

Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».
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Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»

Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено вчера в 17:46
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Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:28
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
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Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

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Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы

«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter.
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Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

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Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

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В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил экс-президента Украины Петра Порошенко с наркоманом.
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Маурицио Сарри
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