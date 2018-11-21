Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США
Газета.Ru
01:55

Лопетеги со скандалом был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании перед чемпионатом мира из-за того, что возглавил "Реал". Из мадридского клуба он был уволен и-за неудовлетворительных результатов команды после разгромного поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.
Газета.Ru01:55

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Лопетеги может возглавить сборную США

Евро-футбол.ру02:17

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Газета.Ru01:55

Лопетеги претендует на пост главного тренера сборной США

Чемпионат01:54

Бывший главный тренер «Реала» может возглавить сборную США

Матч ТВ01:50

Лопетеги претендует на пост главного тренера сборной США

Sport24.ru01:30

Лопетеги может возглавить сборную США

Спорт-Экспресс00:23

Лопетеги может возглавить сборную США

Sports.ru02:30
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Футбол

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Испанский футболист и футбольный тренер.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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