Футбол
Лопетеги со скандалом был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании перед чемпионатом мира из-за того, что возглавил "Реал". Из мадридского клуба он был уволен и-за неудовлетворительных результатов команды после разгромного поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.
Газета.Ru01:55
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