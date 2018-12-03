Марк Хьюз

Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».