Футбол

Экс-тренер «РБ Лейпциг» Хазенхюттль может возглавить «Саутгемптон»
Sports.ru
12:05

Экс-главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль может возглавить «Саутгемптон». По данным BBC, клуб намерен пригласить 51-летнего австрийца. Хазенхюттль покинул пост в «РБ Лейпциг» в мае, контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Sports.ru12:05

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СМИ: «Саутгемптон» определился с кандидатурой главного тренера

Матч ТВ13:20

СМИ: «Саутгемптон» определился с кандидатурой главного тренера

Sportbox.RU13:20

Экс-тренер «РБ Лейпциг» Хазенхюттль возглавит «Саутгемптон»

Sport24.ru12:59

Хазенхюттль согласился возглавить «Саутгемптон»

Soccer.ru13:36

Экс-тренер «РБ Лейпциг» Хазенхюттль может возглавить «Саутгемптон»

Sports.ru12:05

Хазенхюттль - в числе претендентов на должность тренера «Саутгемптона»

Евро-футбол.ру06:40
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Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».
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