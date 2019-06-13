Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»Российская газета 12:00

Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship). Об этом сообщается на официальном сайте "дроздов".
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Билич назначен главным тренером «Вест Бромвич Альбион»

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Югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии. Тренер. Музыкант, гитарист.
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