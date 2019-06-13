Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»Российская газета 12:00

Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship). Об этом сообщается на официальном сайте "дроздов".
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Чемпионат17:00

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Sport.ru15:14

Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Матч ТВ08:20

Билич возглавил «Вест Бромвич». Ему поставили задачу вывести команду в АПЛ

Sport24.ru09:44

«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Советский спорт08:17

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»

РИА Новости08:57

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Спорт-Экспресс08:12
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 18:06
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов

Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях

Стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II при полёте на сверхзвуковой скорости не могут долго сохранять малозаметность из-за структурных разрушений.
Обновлено в 10:54
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Футбол

Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил, что приостанавливает карьеру на год.
Обновлено в 17:33
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Общество

На Таймыре началось бурение одного из крупнейших нефтяных месторождений России

Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

Обновлено в 16:07
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Славен Билич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии. Тренер. Музыкант, гитарист.
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