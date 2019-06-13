Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»Российская газета 12:00
Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship). Об этом сообщается на официальном сайте "дроздов".
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Интернет
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Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»
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Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
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«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
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Международные резервы России превысили $500 млрд
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В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
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