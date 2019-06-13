Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»ProstoProSport 08:26
Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 50-летнего хорватского специалиста рассчитан на два года.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
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Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
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Токены Telegram были жестко раскритикованы. К проекту есть вопросы
По словам эксперта, мессенджер Telegram не имеет никакой коммерческой модели, изначально он финансировался исключительно на деньги основателя Павла Дурова.
Обновлено в 07:55
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
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Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Российского офицера освободили из плена в Афганистане
Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Транспорт
В Татарстане мост через Свиягу расширят до четырех полос
В Татарстане мост через Свиягу на трассе М-7 «Волга», который разделяет Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, расширят до четырех полос.
Обновлено в 01:28
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом
Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Политика
ООН назвала число погибших с 2014 года мирных жителей Донбасса
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения в Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Экономика
СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки
Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37