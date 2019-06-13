Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»ProstoProSport 08:26

Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 50-летнего хорватского специалиста рассчитан на два года.
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Экс-наставник «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Интерфакс-Спорт07:49

«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Советский спорт08:17

Билич сегодня подпишет контракт с «Вест Бромвичем»

Sport24.ru07:55

Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Матч ТВ08:20

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Спорт-Экспресс08:12

Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил «Вест Бромвич»

Sport.ru08:44

СМИ: Славен Билич возглавит «Вест Бромвич»

РИА Новостивчера в 00:52
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
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На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
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Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Технологии

Токены Telegram были жестко раскритикованы. К проекту есть вопросы

По словам эксперта, мессенджер Telegram не имеет никакой коммерческой модели, изначально он финансировался исключительно на деньги основателя Павла Дурова.
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Умерла американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
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Происшествия

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Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
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Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
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Обновлено в 08:21
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

Российского офицера освободили из плена в Афганистане

Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Политика

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Транспорт

В Татарстане мост через Свиягу расширят до четырех полос

В Татарстане мост через Свиягу на трассе М-7 «Волга», который разделяет Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, расширят до четырех полос.
Обновлено в 01:28
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток

На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
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В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом

Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
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ООН назвала число погибших с 2014 года мирных жителей Донбасса

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения в Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены.
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Экономика

СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
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Югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии. Тренер. Музыкант, гитарист.
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