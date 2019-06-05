Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»Sport24.ru 10:08

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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Вест Хэма» Славен Билич может стать новым главным тренером «Вест Бромвича», выступающим в английском чемпионшипе.
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Экс-тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»

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Славен Билич может возглавить «Вест Бромвич»

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