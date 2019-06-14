Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»RT на русском 14:17

Ледесма работал в таких командах, как «Ливерпуль», «Локомотив» и «Реал». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России. Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев проведёт беседу с Андреем Лунёвым из-за инцидента в аэропорту.
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«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

Советский спорт13:05

Бывший физиотерапевт «Ливерпуля», «Реала» и «Локомотива» перешел в «Зенит»

Sport24.ru12:13

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Чемпионат12:27

Бывший тренер «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке перешёл в «Зенит»

Sport.ru12:58

В «Зенит» перешел экс-тренер «Локомотива», «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке

Sports.ru12:21

Феликс Ледесма присоединился к «Зениту»

Матч ТВ12:18

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»

Спорт-Экспресс12:05
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Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности

В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17
Политика

КС Украины признал действия Порошенко неконституционными

Телеканал «112 Украина» отмечает, что деятельность комиссии была связана с рядом скандалов.
Обновлено в 13:17
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Футбол

«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича

Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика

Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером

Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Игры

18-минутная демонстрация Trine 4: три уровня, три персонажа, масса способностей

Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
Обновлено в 08:30
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Религия

На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы

Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

В Ленинградской области открыли новые корпуса военного института

Модернизированные корпуса, автодром и мастерские ждут учащихся Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.
Обновлено в 15:05
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