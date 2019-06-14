Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»RT на русском 14:17
Ледесма работал в таких командах, как «Ливерпуль», «Локомотив» и «Реал». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России. Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев проведёт беседу с Андреем Лунёвым из-за инцидента в аэропорту.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17
Политика
КС Украины признал действия Порошенко неконституционными
Телеканал «112 Украина» отмечает, что деятельность комиссии была связана с рядом скандалов.
Обновлено в 13:17
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика
Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером
Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Игры
18-минутная демонстрация Trine 4: три уровня, три персонажа, масса способностей
Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Религия
На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы
Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
В Ленинградской области открыли новые корпуса военного института
Модернизированные корпуса, автодром и мастерские ждут учащихся Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.
Обновлено в 15:05