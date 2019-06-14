Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»RT на русском 14:17

Ледесма работал в таких командах, как «Ливерпуль», «Локомотив» и «Реал». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России. Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев проведёт беседу с Андреем Лунёвым из-за инцидента в аэропорту.

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Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»

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