Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»RT на русском 14:17

Ледесма работал в таких командах, как «Ливерпуль», «Локомотив» и «Реал». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России. Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев проведёт беседу с Андреем Лунёвым из-за инцидента в аэропорту.
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«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

Советский спорт13:05

Феликс Ледесма присоединился к «Зениту»

Матч ТВ12:18

Бывший тренер «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке перешёл в «Зенит»

Sport.ru12:58

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Чемпионат12:27

В «Зенит» перешел экс-тренер «Локомотива», «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке

Sports.ru12:21

Бывший физиотерапевт «Ливерпуля», «Реала» и «Локомотива» перешел в «Зенит»

Sport24.ru12:13

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»

Спорт-Экспресс12:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:23, Вашингтон
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия

ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»

Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Политика

Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию

Андрей Пучков был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным практически сразу после прекращения дела журналиста "Медузы" в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Наука

Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых миров

Новое исследование, проведенное командой ученых из университета в Риверсайде (Калифорния, США), резко сокращает количество потенциально обитаемых планет с высокоразвитой жизнью на них.
Обновлено 11 июня в 18:01
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Футбол

Женская сборная Италии сделала Ямайке 5:0

Сборная Италии одержала вторую победу на женском чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский выбирает главу Львовской области через соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский решил выбрать кандидата на должность главы Львовской областной государственной администрации при помощи социальных сетей.
Обновлено в 13:08
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
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