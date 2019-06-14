Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»Чемпионат 12:27

Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении трёх сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве». Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
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«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

Советский спорт13:05

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»

Спорт-Экспресс12:05

Бывший тренер «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке перешёл в «Зенит»

Sport.ru12:58

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Чемпионат12:27

В «Зенит» перешел экс-тренер «Локомотива», «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке

Sports.ru12:21

Феликс Ледесма присоединился к «Зениту»

Матч ТВ12:18

Бывший физиотерапевт «Ливерпуля», «Реала» и «Локомотива» перешел в «Зенит»

Sport24.ru12:13
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Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Обновлено в 16:11
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Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
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Одним из объяснений может быть то, что время, проведенное в общении с природой, является прокси для физической активности.
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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
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Группа Little Big записала клип об алкоголизме

Музыканты из российской группы Little Big выпустили клип на песню "I’m OK", посвятив его алкоголизму.
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В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
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Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
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Происшествия

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной

«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

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В России разлюбили седаны и хэтчбеки

По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
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Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Обновлено в 16:31
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
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Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

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Обновлено в 18:20
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Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
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