Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»Чемпионат 12:27
Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении трёх сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве». Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
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