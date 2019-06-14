Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»Чемпионат 12:27

Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении трёх сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве». Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

Спорт день за днем

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Общество Астрологи рассказали о самых счастливых парах по знаку Зодиака Астрологи рассказали, какие пары являются самыми счастливыми, исходя из знаков Зодиака партнеров.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Авто Объявлены цены на новую Mazda 3 для России Как сообщает пресс-служба Mazda, новая «трешка» будет продаваться на российском рынке с 1,5- и 2,0-литровым атмосферными двигателями линейки SKYACTIV-G мощностью 120 и 150 л.с. В качестве трансмиссии пару им составят шестиступенчатая «механика» и «автомат».

Здоровье Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.

Происшествия ЕС осудил смертные казни в Белоруссии Евросоюз выступил с таким заявлением после того, как в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.

Футбол Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.

Культура Во Франции госпитализирован Ален Делон Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.

Армия и оружие Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).

Происшествия Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».