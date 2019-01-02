Футбол
Экс-тренер «Боки» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»
Экс-тренер «Боки» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»Sports.ru13:37
Гильермо Баррос Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси». О подробностях соглашения 45-летнего специалиста с клубом не сообщается.
Sports.ru13:37
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Футбол
«МЮ» выиграл четыре матча подряд при Сульшере, забив 14 голов
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая игра, в которой командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 16:59
Футбол
Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем
Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.
Обновлено в 14:39
Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 14:51
Футбол
Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Индепендьенте» хочет арендовать Куэву у «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва попал в сферу интересов «Индепендьенте».
Обновлено в 21:08
Футбол
L’Equipe: Акинфеев вошел в топ-10 голкиперов 2018 года
Обновлено в 14:58
Футбол
Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»
Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол
Матюиди: «Задумываюсь о победе в Лиге чемпионов вместе с „Ювентусом“»
Обновлено в 09:56
Футбол
Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка
Обновлено в 14:32
Футбол
Нападающий Форстер перешел в «Монако»
«Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.
Обновлено в 12:57
Футбол
Роналду первым в мире собрал 150 млн подписчиков в Instagram
Число подписчиков в Instagram нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду составило 150 млн человек.
Обновлено в 18:12
Футбол
«Реал» хочет купить хавбека «Севильи» Сарабию
«Реал» интересуется полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. 26-летний футболист – главная трансферная цель мадридцев в январе.
Обновлено в 06:59
Футбол
Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин открыл аккаунт в социальной сети «Инстаграм».
Обновлено в 11:16