Футбол

Экс-тренер «Боки» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»
Sports.ru
13:37

Гильермо Баррос Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси». О подробностях соглашения 45-летнего специалиста с клубом не сообщается.
Sports.ru13:37

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Экс-тренер «Боки» возглавил «Лос-Анджелес»

Матч ТВ16:02

Экс-тренер «Боки» возглавил «Лос-Анджелес»

Sportbox.RU16:02

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил имя нового главного тренера

Спорт-Экспресс15:15

«Лос-Анджелес Гэлакси» назвал имя нового тренера. Ибрагимовича будет тренировать чемпион Аргентины

Sport24.ru15:08

Экс-наставник «Боки Хуниорс» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

Чемпионат14:49

Бывший тренер «Бока Хуниорс» возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

Soccer.ru14:23

Экс-тренер «Боки» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

Sports.ru13:37
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Футбол

«МЮ» выиграл четыре матча подряд при Сульшере, забив 14 голов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая игра, в которой командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.
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Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.
Обновлено в 19:28
Футбол

«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 14:51
Футбол

Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
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«Индепендьенте» хочет арендовать Куэву у «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва попал в сферу интересов «Индепендьенте».
Обновлено в 21:08
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L’Equipe: Акинфеев вошел в топ-10 голкиперов 2018 года

Обновлено в 14:58
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Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»

Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол

Матюиди: «Задумываюсь о победе в Лиге чемпионов вместе с „Ювентусом“»

Обновлено в 09:56
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Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка

Обновлено в 14:32
Футбол

Нападающий Форстер перешел в «Монако»

«Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.
Обновлено в 12:57
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Роналду первым в мире собрал 150 млн подписчиков в Instagram

Число подписчиков в Instagram нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду составило 150 млн человек.
Обновлено в 18:12
Футбол

«Реал» хочет купить хавбека «Севильи» Сарабию

«Реал» интересуется полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. 26-летний футболист – главная трансферная цель мадридцев в январе.
Обновлено в 06:59
Футбол

Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин открыл аккаунт в социальной сети «Инстаграм».
Обновлено в 11:16
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Гильермо Баррос Скелотто
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист. Может играть на позициях атакующего полузащитника, крайнего полузащитника и оттянутого форварда. Обладатель большого числа трофеев, в числе которых четыре Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка, шесть аргентинских чемпионских титулов и многие другие. Один из лучших игроков в истории «Химнасии» и «Боки Хуниорс», за «Боку» забил 25 голов в международных матчах, что на один меньше, чем у рекордсмена клуба - Мартина Палермо, его бывшего партнёра по атаке «Боки». Один из лучших игроков MLS сезона 2008. Имеет брата-близнеца Густаво, в прошлом также футболиста, с которым они вместе играли за «Химнасию» и «Боку».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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