Гильермо Баррос Скелотто Аргентинский футболист

Аргентинский футболист. Может играть на позициях атакующего полузащитника, крайнего полузащитника и оттянутого форварда. Обладатель большого числа трофеев, в числе которых четыре Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка, шесть аргентинских чемпионских титулов и многие другие. Один из лучших игроков в истории «Химнасии» и «Боки Хуниорс», за «Боку» забил 25 голов в международных матчах, что на один меньше, чем у рекордсмена клуба - Мартина Палермо, его бывшего партнёра по атаке «Боки». Один из лучших игроков MLS сезона 2008. Имеет брата-близнеца Густаво, в прошлом также футболиста, с которым они вместе играли за «Химнасию» и «Боку».