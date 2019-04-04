Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мираВести.Ru вчера в 17:19

Стоимость пакета акций Amazon, который перешел во владение Маккензи Безос, составляет порядка 36 миллиардов долларов. Бывшая жена основателя Amazon стала четвертой женщиной в мире по объему состояния.
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Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов

Вести.Финанс03:48

Бывшая жена самого богатого в мире человека рассказала о разделе имущества

РИА Новостивчера в 15:27

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Газета.Ruвчера в 13:50

Джефф Безос отдаст четверть своей доли в Amazon бывшей жене

Forbesвчера в 14:14

Бывшая жена Джеффа Безоса назвала условия раздела имущества после развода

РБКвчера в 13:52

Богатейший человек планеты отдаст бывшей жене четверть доли в Amazon

Ведомостивчера в 13:51

Жена главы Amazon уступила при разводе экс-мужу 75% акций компаний

ТАССвчера в 14:22
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Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

Обновлено вчера в 10:20
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

Эскадра НАТО идет на помощь Порошенко в Керченский пролив

«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила Хатчинсон.
Обновлено вчера в 01:55
Технологии

Такси-агрегаторы не дадут водителям перерабатывать

Такси-агрегаторы создадут общую программу для учета совокупной времени работы водителей, чтобы пресечь многочасовые переработки.
Обновлено в 02:57
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Спорт

Драчёв пожалел четырёхкратного чемпиона ОИ Тихонова

С речью выступал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Авто

Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера

Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено вчера в 12:45
Энергетика

Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Авто

Какие модели GAC будут продаваться в России и когда

Автомобили будут завозится к нам из Китая: пока не появится достаточный спрос (а руководство компании нацелено на нереалистичные объемы продаж в 50 тысяч автомобилей в год), который позволил бы загрузить локальное автосборочное предприятие, производить свои автомобили в России GAC не планирует.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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