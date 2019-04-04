Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мираВести.Ru вчера в 17:19
На своей странице в социальной сети Twitter Маккензи Безос написала, что рада завершению бракоразводного процесса с Джеффом. В том же сообщении отмечается, что экс-супруг Маккензи сохранит 75 процентов акций Amazon и права голоса по акциям, которые перешли в распоряжение Маккензи.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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