Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мираВести.Ru вчера в 17:19

На своей странице в социальной сети Twitter Маккензи Безос написала, что рада завершению бракоразводного процесса с Джеффом. В том же сообщении отмечается, что экс-супруг Маккензи сохранит 75 процентов акций Amazon и права голоса по акциям, которые перешли в распоряжение Маккензи.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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