Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мираВести.Ru 17:19

Стоимость пакета акций Amazon, который перешел во владение Маккензи Безос, составляет порядка 36 миллиардов долларов. Бывшая жена основателя Amazon стала четвертой женщиной в мире по объему состояния.
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Бывшая жена самого богатого в мире человека рассказала о разделе имущества

РИА Новости15:27

Жена главы Amazon уступила при разводе экс-мужу 75% акций компаний

ТАСС14:22

Бывшая жена Джеффа Безоса назвала условия раздела имущества после развода

РБК13:52

Джефф Безос отдаст четверть своей доли в Amazon бывшей жене

Forbes14:14

Бывшая жена основателя Amazon Безоса отказалась от акций

Московский Комсомолец14:19

Богатейший человек планеты отдаст бывшей жене четверть доли в Amazon

Ведомости13:51

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Газета.Ru13:50
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Общество

В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники

Обновлено в 14:17
Авто

В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta

Обновлено в 10:27
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО

Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
Обновлено в 14:40
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Происшествия

В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра

В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
Обновлено в 20:53
Экономика

Госдума приняла крабовый законопроект

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Общество

Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Энергетика

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Обновлено в 18:26
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол

Антич: «„Золотой мяч“ Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»

В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.
Обновлено в 18:15
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа

Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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