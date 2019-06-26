Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растратуРоссийская газета 22:08

Именно действия Гребнева, по заявлению представителей компании, стали причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома. Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате

РБК22:07

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок

Газета.Ru21:46

Мостостроитель не поедет в колонию

Коммерсантъ18:06

Экс-глава строившей космодром «Восточный» компании получил условный срок

Интерфакс20:33

Суд в Приморье назначил условный срок бывшему строителю космодрома «Восточный» за растрату

ТАСС20:25

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

РИА Новости19:15

Суд приговорил бывшего строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

RT на русском21:46
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
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