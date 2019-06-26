Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растратуРоссийская газета 22:08
Именно действия Гребнева, по заявлению представителей компании, стали причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома. Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
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Политика
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В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.
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Обновлено в 20:11
Спорт
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Авто
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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
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Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась
Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
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У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
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Обновлено вчера в 00:22
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
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Обновлено в 17:39
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Транспорт
«Аэрофлот» с 2020 года начнет летать из Красноярска в шесть городов
Летом прошлого года "Аэрофлот", до сих пор базировавшийся в московском "Шереметьево", сообщил о новой пятилетней стратегии развития группы, которая предполагают создание баз и хабов в регионах РФ.
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ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии «Движение новых сил» на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — заявила судья.
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Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
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Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено в 17:30
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Представители России и Японии согласовывают детали встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина.
Обновлено в 23:06
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«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено в 23:01