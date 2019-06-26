Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растратуРоссийская газета вчера в 22:08

Именно действия Гребнева, по заявлению представителей компании, стали причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома. Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Газета.Ru01:23

Суд в Приморье назначил условный срок бывшему строителю космодрома Восточный за растрату

ТАССвчера в 20:25

Суд приговорил экс-строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

RT на русскомвчера в 21:46

Экс-глава строившей космодром «Восточный» компании получил условный срок

Интерфаксвчера в 20:33

Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате

РБКвчера в 22:07

Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок

РИА Новостивчера в 19:15

Мостостроитель не поедет в колонию

Коммерсантъвчера в 18:06
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Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
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На Украине в Верховную раду снова баллотируется Дарт Вейдер

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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
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Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Экономика

Нацбанк Украины запустит банкноту с лауреатом Сталинской премии

Напомним, в последний раз Нацбанк вводил новую купюру в 2016 году, это была банкнота достоинством 500 гривен.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Россия может вновь запретить поставки грузинских вин

Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Обновлено в 00:13
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Происшествия

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

К пыткам испытывают противоречивые чувства

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Экономика

Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров

С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.
Обновлено в 02:19
Политика

Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
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Космос

В России испытали инновационный сканер для спутников

Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона

Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Армия и оружие

Строительство первого вертолётоносца в России начнётся в 2021 году

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Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

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Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
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