Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растратуРоссийская газета вчера в 22:08
Именно действия Гребнева, по заявлению представителей компании, стали причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома. Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
На Украине в Верховную раду снова баллотируется Дарт Вейдер
Обновлено в 01:33
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Нацбанк Украины запустит банкноту с лауреатом Сталинской премии
Напомним, в последний раз Нацбанк вводил новую купюру в 2016 году, это была банкнота достоинством 500 гривен.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Россия может вновь запретить поставки грузинских вин
Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 00:13
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Экономика
Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров
С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.
Обновлено в 02:19
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»
Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59