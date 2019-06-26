Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срокГазета.Ru вчера в 21:46
Как отмечается, Гребнева приговорили к пяти годам лишения свободы условно. При этом экс-строитель Восточного также должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Комментируя эту информацию на своей странице в Twitter, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", а доведенных до реальных сроков дел – мало.Инфорос03:59
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Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Политика
Кикабидзе порассуждал о Грузии и России
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Транспорт
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту
Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский назначил «постпреда» в Крыму
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»
На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Политика
Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене»
Футбольный Клуб Чайка благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России Ростов-Арена, - говорится в сообщении официального сайта клуба.
Обновлено в 06:20
Политика
В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Технологии
Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами
Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52