Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срокГазета.Ru вчера в 21:46

с чего всё началось

Как отмечается, Гребнева приговорили к пяти годам лишения свободы условно. При этом экс-строитель Восточного также должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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