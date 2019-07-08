Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшорРБК 10:01
Агентство исполняло контракт лишь на бумаге, выявила проверка. Однако реальные изготовители рекламы в России получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор. В результате налоговая начислила Erich Krause 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб.
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