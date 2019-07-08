Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшорРБК 10:01

Агентство исполняло контракт лишь на бумаге, выявила проверка. Однако реальные изготовители рекламы в России получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор. В результате налоговая начислила Erich Krause 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Газета.Ruвчера в 12:51

Erich Krause отрицает вывод денег в офшор под видом рекламы в «Своей игре»

Ведомости09:44

Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Ридусвчера в 13:22

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

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Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Говорит Москвавчера в 11:30
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
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В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
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Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
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