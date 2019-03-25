Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеИнтерфакс 18:27
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
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Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
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