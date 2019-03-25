Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеИнтерфакс 18:27

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
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Светлана Петренко
Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 17:20
с чего всё началось
Следственный комитет (СК) сообщил
 о задержании Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которая владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек.
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