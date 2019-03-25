Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеИнтерфакс 18:27

с чего всё началось

Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

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Армия и оружие В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.

Гаджеты Дешёвый четырёхъядерный процессор против дорогого восьмиядерного сражаются в играх... на равных? В компании с производительной видеокартой при высоком разрешении флагманские процессоры Haswell (Intel Core i7 4770K/4790K) и сегодня выглядят могучими в играх.

Политика Sunday Times: британский кабмин намерен уволить Терезу Мэй Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.