Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеИнтерфакс 18:27

с чего всё началось

Общество «Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Общество ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала письмо умершей маме Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Футбол Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020 Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Авто В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Экономика Банки проверят балансы Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Футбол Канте не собирается переходить в «Реал» Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».

Происшествия В Ессентуках обрушилась стена жилого дома В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.

Здоровье На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.

Политика МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Общество Особенность туристического бизнеса в Крыму: плюс двойные стандарты — минус законы России Россияне, которые приезжают на полуостров, за пять лет, что прошли с воссоединения региона с РФ, уже неоднократно смогли лично убедиться, что в Крыму прекрасно работают двойные стандарты, а вот законы России не всегда.

Общество В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.