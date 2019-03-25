Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеИнтерфакс 18:27

с чего всё началось

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.

Культура Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».

Общество Соединены все пролеты железнодорожной части Крымского моста Строители соединили все пролеты железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра моста, передает ТАСС.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Происшествия Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Политика Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к США Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта.

Авто Мировой авторынок в феврале снизился на 6% По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире осталась на прошлогоднем уровне и составила 13 млн 627 тыс. единиц (- 7, 6 %), гласят данные, полученные агентством "АВТОСТАТ" в консалтинговой компании LMC Automotive.Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в феврале было реализовано 1 млн 458 тыс. машин (- 14, 2 %).

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Общество Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

Шоу-бизнес Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что не хочет делить с ней имущество при разводе.

Спорт Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.

Происшествия Установлены авторы писем и звонков о заминировании зданий в России Правоохранительным органом удалось установить около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, отдельные из них привлечены к уголовной ответственности.

Происшествия Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает телекомпания NRK.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Политика Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Происшествия Прошёл год с момента трагедии в «Зимней вишне» Ровно год назад, 25 марта произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Жертвами трагедии стали 60 человек.

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».