Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаRT на русском вчера в 19:20
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
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Соратник Януковича: Парубий причастен к беспорядкам на Украине в 2014 году
Аргументы и Фактывчера в 19:13
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери
Обновлено 24 мая в 14:45
Политика
Крым отказался признать решение трибунала по украинским морякам
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
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Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Общество
Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции
Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
«Болонья» победила «Наполи» в матче чемпионата Италии
"Болонья" обыграла "Наполи" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Космос
Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»
Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз
Обновлено в 00:14
Авто
Renault объявил цены на кроссовер Arkana
Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено 23 мая в 09:11
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено вчера в 00:47
Политика
Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Оба претендента на пост президента Литвы, прошедшие во второй тур, Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните считают бессмысленным менять курс по отношению к РФ, но при этом не хотят нагнетать полемику с ней.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault
Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре
По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
«Спартак» не будет продлевать контракт с нападающим Лопатиным
Как стало известно Sport24.ru, «Спартак» не будет продлевать контракт с нападающим Даниилом Лопатиным.
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты
Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса
Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
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Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02