Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаRT на русском вчера в 19:20

Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
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Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Известиявчера в 23:33

Экс-советник Януковича рассказал о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Мойка78вчера в 22:45

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

RT на русскомвчера в 19:20

Портнов потребовал расследовать роль Парубия в беспорядках в Киеве и Одессе

ФАНвчера в 21:21

Соратник Януковича: Парубий причастен к беспорядкам на Украине в 2014 году

Аргументы и Фактывчера в 19:13

Портнов указал на роль Парубия в Евромайдане и трагедии в Одессе

РИА Новостивчера в 16:54
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Политика

Крым отказался признать решение трибунала по украинским морякам

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Общество

Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции

Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

«Болонья» победила «Наполи» в матче чемпионата Италии

"Болонья" обыграла "Наполи" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Космос

Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»

Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз

Обновлено в 00:14
Авто

Renault объявил цены на кроссовер Arkana

Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено 23 мая в 09:11
Происшествия

В Иркутске потушили пожар в торговом центре

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы

Обновлено вчера в 21:09
Авто

Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено вчера в 00:47
Политика

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба претендента на пост президента Литвы, прошедшие во второй тур, Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните считают бессмысленным менять курс по отношению к РФ, но при этом не хотят нагнетать полемику с ней.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Политика

«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре

По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол

«Спартак» не будет продлевать контракт с нападающим Лопатиным

Как стало известно Sport24.ru, «Спартак» не будет продлевать контракт с нападающим Даниилом Лопатиным.
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Недвижимость

Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей

В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Авто

Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля

Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 02:29
Хоккей

Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019

Обновлено вчера в 21:03
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
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«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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