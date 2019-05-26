Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаRT на русском 19:20
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
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Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено в 21:43
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин
Обновлено в 18:37
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло
Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Технологии
Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»
Обновлено в 20:21
Космос
Москвичи увидят спутники Илона Маска
Обновлено в 19:37
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Общество
Красотка в спортзале: читатели E1.RU выбрали лучшее фото уральского бизнеса
Обновлено в 22:24
Музыка
Кардашьян снялась в клипе на новую песню Пэрис Хилтон
Американская светская львица Ким Кардашьян снялась в клипе певицы Пэрис Хилтон на новую композицию Best Friend's Ass.
Обновлено в 21:00
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу
Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 18:03
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»
Мюнхенская «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» 25 мая в финале Кубка Германии по футболу.
Обновлено в 15:58
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36