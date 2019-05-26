Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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с чего всё началось
Первым он рассказал о ныне спикере Рады Андрее Парубие, который в 2013 был комендантом Майдана, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "112.Украина".Российский Диалог04:32
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Соратник Януковича: Парубий причастен к беспорядкам на Украине в 2014 году
Аргументы и Фактывчера в 19:13
Экс-советник Януковича Портнов раскрыл правду о спикере Рады Парубие и Майдане
Российский Диалог04:32
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Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
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Хоккей
Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
Обновлено в 05:15
Хоккей
Владимир Крикунов: «С таким составом мы ехали на чемпионат только за золотом»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о грядущем матче российской команды с чехами за бронзу чемпионата мира-2019.
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Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де Лигта
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:52
Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.
Обновлено вчера в 23:20
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Общество
Ливни с грозами и +22 градуса пообещали москвичам 26 мая
Обновлено в 00:46
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
В бывшем военном госпитале, построенном по проекту Берии, лечат жителей Свободненского поселка
Как и военный госпиталь, многие здания в Орлином построены до 1960‑х и давно нуждаются в капитальном ремонте.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09