Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33

с чего всё началось

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Политика Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Хоккей Владимир Крикунов: «С таким составом мы ехали на чемпионат только за золотом» Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о грядущем матче российской команды с чехами за бронзу чемпионата мира-2019.

Футбол Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.

Баскетбол «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.

Единоборства Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний «Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Общество «Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».

Здоровье В бывшем военном госпитале, построенном по проекту Берии, лечат жителей Свободненского поселка Как и военный госпиталь, многие здания в Орлином построены до 1960‑х и давно нуждаются в капитальном ремонте.

Происшествия На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.