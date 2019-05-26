Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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с чего всё началось
Первым он рассказал о ныне спикере Рады Андрее Парубие, который в 2013 был комендантом Майдана, передает "Российский Диалог" со ссылкой
 на "112.Украина".
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Экс-советник Януковича Портнов раскрыл правду о спикере Рады Парубие и Майдане

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Украинский юрист
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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