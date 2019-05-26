Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33

с чего всё началось

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Гаджеты Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.

Транспорт В Петербурге стартовал Большой велопарад Большой велопарад в честь Дня города стартовал в Петербурге. В 11:00 участники двинулись от БКЗ «Октябрьский» к парку 300-летия.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0 Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Недвижимость Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду В большинстве стран Европы показатель в 4-5% "чистого" дохода считается очень хорошим, рассказывает ведущий аналитик Prian.ru Анастасия Фалей.

Политика Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети» Широкий резонанс вызвала ситуация с голосованием во время шоу, в котором 10-летняя дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.

Происшествия Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Политика Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякам Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.

Политика На Брянщине проходит предварительное голосование ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.

Авто Это надо видеть – дорогущий Rolls-Royce Cullinan преодолевает бездорожье Посмотрим правде в глаза, 99,9% из всех экземпляров невероятно роскошного и столь же дорогого кроссовера Rolls-Royce Cullinan никогда не увидят никакого другого покрытия, кроме гладких дорог.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Политика Еще два экс-министра решили побороться за пост премьера Великобритании Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.

Авто Названы самые красивые кабриолеты Стоит отметить, что любой автомобиль итальянского бренда можно назвать эффектным. Вот и открытая версия 4С не исключение.

Музыка Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети» Певец не исключил, что в дальнейшем снова может принять участие в съёмках шоу в качестве наставника, если ему поступит такое предложение.

Политика Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.