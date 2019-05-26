Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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с чего всё началось
Первым он рассказал о ныне спикере Рады Андрее Парубие, который в 2013 был комендантом Майдана, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "112.Украина".Российский Диалог04:32
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Экс-советник Януковича Портнов раскрыл правду о спикере Рады Парубие и Майдане
Российский Диалог04:32
Соратник Януковича: Парубий причастен к беспорядкам на Украине в 2014 году
Аргументы и Фактывчера в 19:13
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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети»
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
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Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
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Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
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Политика
Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякам
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
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Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
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Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
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Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
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Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.
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Стоит отметить, что любой автомобиль итальянского бренда можно назвать эффектным. Вот и открытая версия 4С не исключение.
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Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети»
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Политика
Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета
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Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
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