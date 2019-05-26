Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 годаИзвестия вчера в 23:33

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Известиявчера в 23:33

Экс-советник Януковича рассказал о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Мойка78вчера в 22:45

Портнов потребовал расследовать роль Парубия в беспорядках в Киеве и Одессе

ФАНвчера в 21:21

Портнов указал на роль Парубия в Евромайдане и трагедии в Одессе

РИА Новостивчера в 16:54
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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