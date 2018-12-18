Политика
В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна
В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря СергунаLenta.ru00:37
Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР. В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.
Lenta.ru00:37
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Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Обновлено в 06:15
Политика
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Посольство России в Лондоне заявило о взломе своего сайта
По данным дипмиссии, сайт был «жестоко взломан» во второй половине дня после публикаций «о вовлеченности Великобритании в украинские дела» и комментария по поводу задания Би-би-си своему корреспонденту найти «российский след» в протестных выступлениях во Франции.
Обновлено в 06:43
Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
Закон наделяет президента правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете
Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:38
Политика
Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией
Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 07:12
Политика
Госдума устанавливает требования новостным агрегаторам
Вводится запрет выступать в качестве владельца новостного агрегатора для иностранных государств, международных организаций, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства.
Обновлено в 07:38
Политика
Кремль прокомментировал доклад о вмешательстве в выборы в США
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу причастности к какому-либо вмешательству в выборы в США или попытках повлиять на общественное мнение не вызывают в Кремле ничего, кроме непонимания.
Обновлено в 04:54
Политика
«Русский дом» в Давосе возобновит работу
Многие российские участники форума объявили об отказе от поездки в Давос, а фонд «Росконгресс» в связи с дискриминацией соотечественников решил отказаться от организации «Русского дома».
Обновлено в 06:03
Политика
Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба
Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.
Обновлено в 03:10
Политика
В Кремле уточнят судьбу жалобы родителей членов организации «Сеть»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал журналистам разобраться, куда именно направлена жалоба на действия сотрудников ФСБ в отношении участников организаций «Новое величие» и «Сеть».
Обновлено в 05:28
Политика
Ватикан официально не признавал «новую церковь» на Украине
Обновлено в 07:00
Политика
Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае
Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур.
Обновлено в 02:48
Политика
Кожемяко официально признали победителем выборов губернатора Приморья
Обновлено в 01:33