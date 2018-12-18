Политика
В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна
В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря СергунаLenta.ru00:37
Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР. В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.
Lenta.ru00:37
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках
Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае
Китай за последние 40 лет в ходе реализации политики реформ и открытости смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и государственных структур, заявил во вторник в своей речи по случаю сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 00:35
Политика
У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму
Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Госдума либерализовала уголовное наказание для бизнеса
Закон об освобождении от уголовной ответственности бизнесменов, возместивших нанесенный ранее ущерб, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Обновлено в 02:27
Политика
Избирком Приморья признал Кожемяко избранным губернатором
«Учитывая, что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором», — указала она.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Пострадавшим за веру украинцам облегчат получение гражданства РФ
Госдума может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей на Украине.
Обновлено в 02:45
Политика
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в новом году
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в своем твиттере, что в 2019 году он планирует добиться легализации марихуаны для использования в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В МИД рассказали о возможности посредничества в ЦАР в случае обращения
Россия будет готова ответить на просьбу о посредничестве в решении конфликта в Центрально-Африканской Республике, если Москва получит соответствующее обращение от обеих сторон конфликта и процесс выйдет на переговорную стадию.
Обновлено в 02:15
Политика
Президент Боливии обвинил США в попытках помешать выборам в стране
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США пытаются помешать ему баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 01:46
Политика
Чемезов рассказал о возможных рисках для экспорта российских самолетов
"Ростех" видит риски для экспорта российской гражданской авиатехники в связи с отсутствием соглашений между Росавиацией и авиавластями ЕС и США о признании системы сертификации, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 02:10
Политика
В США не исключили усиления своего присутствия в Черном море
Обновлено вчера в 14:42