Политика

Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко на Евромайдане
РИА Новости
18:14

Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале Newsone рассказал, как нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в Киеве осенью 2013 — зимой 2014 годов.
РИА Новости18:14
Илья Кива
Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком.
— Илья Кива, украинский политикНТВ 18:45

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Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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