Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизменуВедомости 07:20
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости». Его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена).
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
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Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Авто
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Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
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Футбол
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль
Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
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Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
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Футбол
Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
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Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
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