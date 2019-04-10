Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизменуВедомости 07:20

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости». Его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена).

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

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