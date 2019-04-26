Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru 08:51
Фролов отверг обвинения в хищениях. Ранее сегодня, 26 апреля, в рамках того же дела арестовали полковника ФСБ Черкалина. Также в деле фигурирует еще один экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев.
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Политика
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Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году
Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году, заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.
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Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением
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Общество
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В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
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Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
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В Раде взорвались от негодования из-за отпуска Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко упрекнула Владимира Зеленского в том, что он до своей инаугурации улетел в отпуск.
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Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на маникюр
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Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
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Сесар Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»
Бывший футболист казанского "Рубина" Сесар Навас согласился возглавить селекционный отдел клуба, сообщается на официальном сайте команды из Татарстана.
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Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
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Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
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С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
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