Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru 08:51

Фролов отверг обвинения в хищениях. Ранее сегодня, 26 апреля, в рамках того же дела арестовали полковника ФСБ Черкалина. Также в деле фигурирует еще один экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев.
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Экс-сотрудник ФСБ Фролов арестован по обвинению в мошенничестве

Интерфакс09:30

Экс-сотрудникам ФСБ по делу Черкалина вменяется хищение на 490 млн рублей

Коммерсантъ08:50

Экс-сотрудника ФСБ подозревают в хищении 490 миллионов рублей

РИА Новости08:38

Суд арестовал до конца июня экс-сотрудника ФСБ по делу о хищении 490 млн рублей

ТАСС08:52

Суд арестовал экс-куратора банковской сферы в ФСБ по делу о мошенничестве

РБК09:13

Суд арестовал до 25 июня обвиняемого в мошенничестве на 490 млн руб. бывшего сотрудника ФСБ Д.Фролова

Агентство Москва09:06

Бывший полковник ФСБ Фролов арестован по делу о хищении

Говорит Москва09:19
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