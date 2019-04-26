Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублейГазета.Ru 08:51

Фролов отверг обвинения в хищениях. Ранее сегодня, 26 апреля, в рамках того же дела арестовали полковника ФСБ Черкалина. Также в деле фигурирует еще один экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев.

Футбол «Спартак» уволил своих топ-менеджеров В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Кино В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.

Происшествия В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш» В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Происшествия В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Медведчук заявил о зависти к его кумовству с Путиным Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинские журналисты и политики, называющие его кумом президента РФ Владимира Путина, в действительности просто ему завидуют.

Путешествия Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году, заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением 26-летняя красотка предпочла действительно элегантный образ. Селена Гомес выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика В Раде взорвались от негодования из-за отпуска Зеленского в Турции Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко упрекнула Владимира Зеленского в том, что он до своей инаугурации улетел в отпуск.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на маникюр Кристина Асмус опубликовала в сети Instagram фото своей 5-летней дочери во время сеанса маникюра.

Футбол У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.

Происшествия Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Происшествия Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.

Футбол Сесар Навас возглавил селекционный отдел «Рубина» Бывший футболист казанского "Рубина" Сесар Навас согласился возглавить селекционный отдел клуба, сообщается на официальном сайте команды из Татарстана.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.