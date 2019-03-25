Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбыРИА Новости 06:57

Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.

Прозоров уверен, что донбасских командиров Моторолу и Гиви ликвидировали украинские спецслужбы. Кроме того, контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, добавил бывший сотрудник ведомства.

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

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