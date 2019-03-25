Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбыРИА Новости 06:57
Прозоров уверен, что донбасских командиров Моторолу и Гиви ликвидировали украинские спецслужбы. Кроме того, контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, добавил бывший сотрудник ведомства.
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Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:15
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Политика
Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Авто
Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек
По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.
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Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
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Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Общество
Минобрнауки запланировало увеличить число бюджетных мест в вузах
В российских высших учебных заведениях планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для поступающих в 2019 году.
Обновлено в 01:02
Общество
Основатель сети кафе «Андерсон» обвинила в клевете Роспотребнадзор
Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок.
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе
За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
Обновлено в 07:35
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрутила роман с бывшим участником шоу «Замуж за Бузову»
Пара ещё официально не подтвердила факт своего романа, но, похоже, их отношения развиваются достаточно стремительно - на пальце Ольги уже появилось кольцо, а сам Валентин уже сблизился с матерью артистки Ириной.
Обновлено в 06:38
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Происшествия
Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких
У экс-сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, который был найден мертвым в колонии, не оказалось внутренних органов.
Обновлено в 10:25
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
В НАТО заявили о поддержке Грузии в Черноморском регионе
Североатлантический альянс продолжит курс на поддержку Грузии в Черноморском регионе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Соликамске дочь заперла 90-летнюю мать в квартире без еды
90-летняя женщина несколько суток сидит в захламленной квартире, выпрашивая у соседей через закрытую дверь кусочек хлеба.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами
Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Общество
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве
Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Общество
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
Обновлено в 09:48
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07