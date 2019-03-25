Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбыРБК 05:51

Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».

Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

Экономика В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Наука Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Общество ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.

Политика В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.

Экономика Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о госпитализации Якобы при падении Юрий Николаев очень сильно ударился головой, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также гематомы на лице.

Энергетика Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана Значительно увеличились поставки иранской нефти в Поднебесную - на 22% по сравнению с январем, до 1,96 млн тонн.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Авто Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году Британская автомобильная компания Jaguar намерена к 2021 году предложить новую модель кроссовера Jaguar J-Pace.

Общество Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Авто Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Здоровье В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года.

Происшествия В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и застрелил пять человек.

Армия и оружие Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

Происшествия Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.