Политика

Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбыРБК 05:51

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:15

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