Политика
Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбыРБК 05:51
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».
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Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:15
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В Россию перебежал сотрудник СБУ Василий Прозоров: Видеотрансляция пресс-конференции
Комсомольская правда05:19
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В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей
Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.
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Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
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ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
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В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
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Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
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Обновлено в 07:58
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
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Экономика
Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о госпитализации
Якобы при падении Юрий Николаев очень сильно ударился головой, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 13:54
Энергетика
Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана
Значительно увеличились поставки иранской нефти в Поднебесную - на 22% по сравнению с январем, до 1,96 млн тонн.
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Михаил Мальцев: «Надеюсь, со мной в составе СКА обыграет ЦСКА»
Обновлено в 06:35
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
The National Interest рассказало о плане войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный отношениям России и НАТО.
Обновлено 23 марта в 14:43
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
Британская автомобильная компания Jaguar намерена к 2021 году предложить новую модель кроссовера Jaguar J-Pace.
Обновлено в 08:20
Общество
Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта
Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 04:44
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
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Обновлено в 06:43
Авто
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Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Здоровье
В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом
По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек
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Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08