Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы РоссииГазета.Ru 05:35
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он работал в СБУ с 1999 до 2018 год, а с мая 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.
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Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:15
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