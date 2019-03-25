Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы РоссииГазета.Ru 05:35

Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией.

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Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

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