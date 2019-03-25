Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в ДонбассеГазета.Ru 12:29

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Армия и оружие Bloomberg: США провели испытания двух противоракет США провели успешный запуск двух противоракет с базы американских ВВС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.

Политика СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Экономика Минфин предложил повысить цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Политика Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.

Авто Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.

Происшествия Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.

Здоровье В Тюмени ребенок из Киргизии заразил корью соседей Три случая заболевания корью зафиксировано в Тюмени с начала этого года. Среди инфицированных - два ребенка и один взрослый.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Происшествия Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.

Финансы Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17% Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Наука Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.

Футбол «Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом "Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.