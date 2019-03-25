Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в ДонбассеГазета.Ru 12:29

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
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Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

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Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

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Экс-сотрудник СБУ назвал имена причастных к крушению Boeing на Донбассе

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Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в катастрофе Boeing в Донбассе

URA.Ru06:02

Украинский перебежчик назвал виновных в крушении малазийского Боинга

Вести.UZ11:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
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