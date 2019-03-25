Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в ДонбассеГазета.Ru 12:29
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
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Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Украины к крушению Boeing в Донбассе
Rambler News Service06:13
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