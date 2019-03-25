Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в ДонбассеРИА Новости 06:16

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
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Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

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Вести.Ru06:35

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Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в катастрофе Boeing в Донбассе

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