Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

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